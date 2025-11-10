Коррупционная схема в Энергоатоме: нардеп раскрыл имена фигурантов на пленках НАБУ
Следователи НАБУ получили тысячи часов аудиозаписей, доказывающих существование высокоуровневой преступной организации. Народный депутат объяснил, кто фигурирует на записях, которые обнародовали следователи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Чьи голоса слышны в обнародованных записях НАБУ?
Ярослав Железняк рассказал об аудиозаписи, которой поделились следователи НАБУ. Он раскрыл имена фигурантов в коррупционной схеме.
По словам народного депутата, на пленках фигурируют такие люди:
- Карлсон – совладелец "Квартала 95", бизнесмен Тимур Миндич.
- Профессор – министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко.
- Тенор – Дмитрий Басов, НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности.
- Рокет – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко.
Что сейчас известно об операции "Мидас"?
Утром 10 ноября СМИ сообщили о том, что у бывшего министра энергетики Германа Галущенко проводят обыски. Также следственные действия проводили у Тимура Миндича.
Вскоре НАБУ и САП обнародовали заявление, в котором сообщили о том, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Утверждается, что участники группировки построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО НАЭК "Энергоатом".
НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, а детали обещают предоставить позже.