Коррупционная схема в Энергоатоме: нардеп раскрыл имена фигурантов на пленках НАБУ

Следователи НАБУ получили тысячи часов аудиозаписей, доказывающих существование высокоуровневой преступной организации. Народный депутат объяснил, кто фигурирует на записях, которые обнародовали следователи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Чьи голоса слышны в обнародованных записях НАБУ?

Ярослав Железняк рассказал об аудиозаписи, которой поделились следователи НАБУ. Он раскрыл имена фигурантов в коррупционной схеме.

По словам народного депутата, на пленках фигурируют такие люди:

Карлсон – совладелец "Квартала 95", бизнесмен Тимур Миндич .

. Профессор – министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко .

Тенор – Дмитрий Басов, НАЭК "Энергоатом" по физической защите и специальной безопасности.

Рокет – Игорь Миронюк, советник Германа Галущенко.

Что сейчас известно об операции "Мидас"?