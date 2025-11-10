Корупційна схема в Енергоатомі: нардеп розкрив імена фігурантів на плівках НАБУ

Слідчі НАБУ отримали тисячі годин аудіозаписів, що доводять існування високорівневої злочинної організації. Народний депутат пояснив, хто фігурує на записах, які оприлюднили слідчі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Чиї голоси чути в оприлюднених записах НАБУ?

Ярослав Железняк розповів про аудіозапис, яким поділилися слідчі НАБУ. Він розкрив імена фігурантів у корупційній схемі.

НАБУ розповіло про операцію "Мідас" та оприлюднило розмови фігурантів: дивіться відео

За словами народного депутата, на плівках фігурують такі люди:

Карлсон – співвласник "Кварталу 95", бізнесмен Тимур Міндіч .

. Професор – міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко .

. Тенор – Дмитро Басов , НАЕК "Енергоатом" з фізичного захисту та спеціальної безпеки.

, НАЕК "Енергоатом" з фізичного захисту та спеціальної безпеки. Рокет – Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко.

Що зараз відомо про операцію "Мідас"?