Дело "Мидас": экс-советник Галущенко может выйти под залог в 136,6 миллиона гривен

Бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорь Миронюк, который является фигурантом коррупционного дела "Мидас", может выйти под залог 136,6 миллиона гривен. Этого требовал прокурор САП Сергей Савицкий при избрании меры пресечения "Рокету".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Что известно о преступной деятельности Миронюка?

Заседание суда по избранию меры пресечения Миронюку продолжалось более 4 часов с перерывами.

В конце концов был объявлен перерыв до 8:30 12 ноября.

В то же время во время слушания прокурор отметил, что есть риск побега Миронюка за границу.

К слову, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заметил, что средства на залог "Рокета" должны быть легальными.

Он также рассказал, что в суде оказалось, что Миронюк имел влияние на нардепов из временной следственной комиссии Верховной Рады: та не имела никаких претензий к "Энергоатому", зато "менеджмент "Укрэнерго" обвинила в государственной измене".

Миронюк также якобы организовал уголовное преследование бывшего члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, потому что он "не выполнял прихотей Минэнерго".

По словам Кудрицкого, "Рокет" имел влияние и на ГБР.

Кроме того, на заседании отметили, что Миронюк в июле проводил собеседование с тогда еще кандидатом на должность министра энергетики Светланой Гринчук.

Операция "Мидас": последние новости