Справа "Мідас": ексрадник Галущенка може вийти під заставу в 136,6 мільйона гривень
- Колишній радник Германа Галущенка Ігор Миронюк може вийти під заставу в 136,6 мільйона гривень у корупційній справі "Мідас".
- Прокурор висловив занепокоєння щодо можливого втечі Миронюка за кордон.
Колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк, який є фігурантом корупційної справи "Мідас", може вийти під заставу 136,6 мільйона гривень. Цього вимагав прокурор САП Сергій Савицький під час обрання запобіжного заходу "Рокету".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо про злочинну діяльність Миронюка?
Засідання суду щодо ображання запобіжного заходу Миронюку тривало понад 4 годин з перервами.
Зрештою було оголошено перерву до 8:30 12 листопада.
Водночас під час слухання прокурор наголосив, що є ризик втечі Миронюка за кордон.
До слова, ексглава Укренерго Володимир Кудрицький зауважив, що кошти на заставу "Рокета" мають бути легальними.
Він також розповів, що у суді виявилося, що Миронюк мав вплив на нардепів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради: та не мала ніяких претензій до Енергоатома, проте "менеджмент Укренерго звинуватила у державній зраді".
Миронюк також нібито організував кримінальне переслідування колишнього члена наглядової ради Укренерго Юрія Бойка, бо він "не виконував забаганок Міненерго".
За словами Кудрицького, "Рокет" мав вплив і на ДБР.
Окрім того, на засіданні зазначили, що Миронюк у липні проводив співбесіду з тоді ще кандидаткою на посаду міністра енергетики Світланою Гринчук.
Операція "Мідас": останні новини
Головні фігуранти справи Тимур Міндіч та брати Цукермани можуть переховуватися в Ізраїлі. Їх помітили у місті Тель-Авів.
Представники САП стверджували, що Міндіч мав вплив на ексміністра енергетики та ексміністра оборони. Рустем Умєров уже прокоментував ці заяви, зазначивши, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні".
11 листопада НАБУ та САП оголосили підозру в незаконному збагаченні колишньому віцепрем'єр-міністру України. Схоже, йдеться про Олексія Чернишова, який отримав понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро.