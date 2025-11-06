На России пылает Костромская ГРЭС с уникальным блоком: станцию могли атаковать дроны
- Ночью 6 ноября в Костромской области России беспилотники атаковали тепловую электростанцию в Волгореченске.
- Губернатор региона подтвердил "хлопки" и заверил, что электроснабжение не нарушено, а пострадавших нет.
В ночь на четверг, 6 ноября, неспокойно было в Костромской области России. Неизвестные беспилотники атаковали тепловую электростанцию в городе Волгореченск.
Общая мощность объекта – более 3 600 мегаватт. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Смотрите также Население будет голодное и в дырявой одежде: как на Россию реально влияют украинские удары
Что известно о последствиях атаки?
Утром 6 ноября губернатор Костромской области Сергей Сытников отчитался о сбивании беспилотников в регионе. Он подтвердил, что ночью местные жители слышали "несколько хлопков" из-за работы так называемой защитной системы.
Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры,
– написал чиновник.
К слову, в сети сообщают о пожаре на Костормской ГРЭС (тепловой электростанции) в Волгореченске.
Пожар на российском энергообъекте: смотрите видео
Справка: Костромская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций России, которая занимает третье место по установленной мощности и производит около 1,5% от общего объема производимой в стране-агрессоре электроэнергии. Станция состоит из четырех блоков по 300 мегаватт, еще четырех блоков по 330 мегаватт и уникального блока-"миллионника" мощностью 1 200 мегаватт, что является крупнейшим в мире газовым энергоблоком.
Российские власти убеждают, что электроснабжение не нарушено, а пострадавших нет. Однако из-за атаки беспилотников губернатор все же проводит оперативный штаб.
Какие последствия атак по россиянам?
- Эксклюзивно для 24 Канала политолог Валентин Гладких рассказал, что россияне все больше ощущают на себе последствия войны против Украины, особенно когда после дроновых ударов остаются без света и воды. Эксперт считает, что нарастание этих внутриполитических, экономических и социальных проблем может подтолкнуть население страны-агрессора к протестам.
- Напомним, совсем недавно из-за поражения электроподстанции в Рыльске, аварийные отключения света ввели для более 16 тысяч жителей Курской области.
- Украинские удары по России также прокомментировал для 24 Канала экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа. Он предположил, что стратегические атаки по инфраструктуре врага значительно эффективнее, чем нововведенные американские санкции.