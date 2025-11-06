На Росії палає Костромська ГРЕС з унікальним блоком: станцію могли атакувати дрони
- Уночі 6 листопада в Костромській області Росії безпілотники атакували теплову електростанцію у Волгорєченську.
- Губернатор регіону підтвердив "хлопки" й запевнив, що електропостачання не порушено, а постраждалих немає.
У ніч на четвер, 6 листопада, неспокійно було в Костромській області Росії. Невідомі безпілотники атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ.
Загальна потужність об'єкта – понад 3 600 мегават. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.
Дивіться також Населення буде голодне й у дірявому одязі: як на Росію реально впливають українські удари
Що відомо про наслідки атаки?
Уранці 6 листопада губернатор Костромської області Сергій Ситніков відзвітував про збиття безпілотників у регіоні. Він підтвердив, що вночі місцеві жителі чули "декілька хлопків" через роботу так званої захисної системи.
Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури,
– написав чиновник.
До слова, у мережі повідомляють про пожежу на Костормській ГРЕС (тепловій електростанції) у Волгорєченську.
Пожежа на російському енергооб'єкті: дивіться відео
Довідка: Костромська ГРЕС – одна з найбільших теплових електростанцій Росії, яка посідає третє місце за встановленою потужністю та виробляє близько 1,5 % від загального обсягу виробленої в країні-агресорці електроенергії. Станція складається з чотирьох блоків по 300 мегават, ще чотирьох блоків по 330 мегават і унікального блоку-"мільйонника" потужністю 1 200 мегават, що є найбільшим у світі газовим енергоблоком.
Російська влада переконує, що електропостачання не порушено, а постраждалих немає. Однак через атаку безпілотників губернатор усе ж проводить оперативний штаб.
Які наслідки атак по росіянах?
- Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Валентин Гладких розповів, що росіяни все більше відчувають на собі наслідки війни проти України, особливо коли після дронових ударів залишаються без світла та води. Експерт вважає, що наростання цих внутрішньополітичних, економічних і соціальних негараздів може підштовхнути населення країни-агресорки до протестів.
- Нагадаємо, зовсім нещодавно через ураження електропідстанції в Рильську, аварійні відключення світла запровадили для понад 16 тисяч жителів Курської області.
- Українські удари по Росії також прокоментував для 24 Каналу екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа. Він припустив, що стратегічні атаки по інфраструктурі ворога є значно ефективнішими, аніж нововведені американські санкції.