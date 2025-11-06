На Росії палає Костромська ГРЕС з унікальним блоком: станцію могли атакувати дрони

У ніч на четвер, 6 листопада, неспокійно було в Костромській області Росії. Невідомі безпілотники атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ.

Загальна потужність об'єкта – понад 3 600 мегават. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також Населення буде голодне й у дірявому одязі: як на Росію реально впливають українські удари

Що відомо про наслідки атаки?

Уранці 6 листопада губернатор Костромської області Сергій Ситніков відзвітував про збиття безпілотників у регіоні. Він підтвердив, що вночі місцеві жителі чули "декілька хлопків" через роботу так званої захисної системи.

Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури,

– написав чиновник.

До слова, у мережі повідомляють про пожежу на Костормській ГРЕС (тепловій електростанції) у Волгорєченську.

Пожежа на російському енергооб'єкті: дивіться відео

Довідка: Костромська ГРЕС – одна з найбільших теплових електростанцій Росії, яка посідає третє місце за встановленою потужністю та виробляє близько 1,5 % від загального обсягу виробленої в країні-агресорці електроенергії. Станція складається з чотирьох блоків по 300 мегават, ще чотирьох блоків по 330 мегават і унікального блоку-"мільйонника" потужністю 1 200 мегават, що є найбільшим у світі газовим енергоблоком.

Російська влада переконує, що електропостачання не порушено, а постраждалих немає. Однак через атаку безпілотників губернатор усе ж проводить оперативний штаб.

Які наслідки атак по росіянах?