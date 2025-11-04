Про це 24 Каналу розповів колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, зауваживши, що мовиться про удари по Росії. Крім того, через термін введення санкцій існує певний ризик.

Дивіться також Сигнал не тільки Заходу: аналітик із Брюсселя відповів, чому Путін знову лякає ядерною зброєю

Що є ефективнішим, ніж санкції проти Росії?

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО пояснив, що американські санкції проти Росії – це справді добре. Партнери країни-агресорки зменшують обсяги закупівель російської нафти, щоб не мати конфлікту з законодавством США.

Однак Кульпа звернув увагу і на ризики – санкції мають почати діяти з 21 листопада. До цього часу російський диктатор може "викинути фокус", щоб Трамп змінив своє рішення та не запроваджував санкції.

"Ці санкції одразу мають мати термін придатності, адже їх можуть скасувати в будь-який момент. Удар від санкцій буде обмежений, бо ця пауза (до 21 листопада – 24 Канал) дає можливість переформатуватись та пристосуватись", – сказав він.

В результаті, обмеження не будуть такі сильними, Росія просто зароблятиме на кілька доларів менше за барель нафти.

Маємо розуміти що санкції не призведуть до розпаду Росії. Насправді удари стратегічною зброєю та дронами по інфраструктурі Росії приносять більше збитків, ніж санкції. Тому, якщо ми дивимось на тиск на Росію з огляду на її економічну витривалість, інтенсифікація ударів є найефективнішим та реальним способом,

– наголосив він.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО додав, що залишається спостерігати за відносинами США та Китаю. Нещодавня зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна може принести позитивні результати для співпраці країн, але водночас негативний слід для країни-агерсорки.

Зверніть увагу! Українські далекобійні дрони, створені в невеликих майстернях, здатні долати до тисячі кілометрів на території Росії. Загалом вони атакували 16 великих підприємств – а це майже 40% від усієї нафтопереробної потужності Росії.

До чого призводять удари по Росії: коротко

Нещодавно українські дрони здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Нижнєгороднєфтєоргсинтез". Він є одним з провідних НПЗ Росії з потужністю близько 17 мільйонів тонн на рік. В такий спосіб Сили оборони продовжують підривати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів.