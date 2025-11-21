Враг обстрелял Краматорск в Донецкой области: город остался без света
- Вечером 20 ноября российские дроны атаковали Краматорск, нанеся удары по строительной базе.
- Город остался без электроснабжения, однако работают пункты Несокрушимости.
Вечером четверга, 20 ноября, российские военные продолжили атаковать Донецкую область. В частности, с 23:30 по 23:40 вражеские дроны ударили по Краматорску.
Город остался без электроснабжения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.
Какие последствия атаки на Краматорск?
Противник запустил 3 беспилотника "Герань-2" по строительной базе, что не работает, в одном из микрорайонов Краматорска. К счастью, обошлось без пострадавших.
Повреждены 3 магазина, спортивное заведение и строительная база,
– написали в горсовете.
"Краматорские РЭС" впоследствии сообщили, что в результате аварийного отключения без электроснабжения остался целый город. Сейчас там работают пункты несокрушимости.
Обратите внимание! В пунктах Незламности есть свет, Wi-Fi, санузлы и места для отдыха. Узнать адреса можно, позвонив в контакт-центр города по телефону: 0990991505.
Что известно о ночной атаке россиян?
Всего в ночь на 21 ноября враг запустил по Украине 115 беспилотников, среди которых около 70 – "Шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.
Также взрывы прозвучали ночью в Одессе. Там горели жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок.
Российская атака на Одесскую область и областной центр продолжилась утром. Зафиксировано падение обломков дронов и попадания без детонации в частном жилом секторе.