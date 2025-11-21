Ворог обстріляв Краматорськ на Донеччині: місто залишилося без світла

Увечері четверга, 20 листопада, російські військові продовжили атакувати Донеччину. Зокрема, з 23:30 по 23:40 ворожі дрони вдарили по Краматорську.

Місто залишилося без електропостачання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду.

Які наслідки атаки на Краматорськ?

Противник запустив 3 безпілотники "Герань-2" по будівельній базі, що не працює, в одному з мікрорайонів Краматорська. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пошкоджено 3 магазини, спортивний заклад і будівельну базу,

– написали в міськраді.

"Краматорські РЕМ" згодом повідомили, що внаслідок аварійного відключення без електропостачання лишилося ціле місто. Наразі там працюють пункти Незламності.

Зверніть увагу! У пунктах Незламності є світло, Wi-Fi, санвузли та місця для відпочинку. Дізнатися адреси можна, зателефонувавши до контакт-центру міста за номером: 0990991505.

Що відомо про нічну атаку росіян?