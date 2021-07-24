Могилу обрисовали и забросали

Инцидент произошел в парке Железнодорожников на улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. На ситуацию уже отреагировали местные власти.

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Глава Долгинцевского района города Игорь Ратинов в фейсбуке возмутился такими действиями вандалов. Он назвал их "недоумками".

Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила! Куда же мы катимся. Это дно,

– сказал чиновник.

Местные жители поддержали его в комментариях. Они отметили, что уменьшить количество случаев надругательства над памятниками и монументами в Кривом Роге помогут только камеры видеонаблюдения и значительные штрафы.

Нарушителей установили

Впоследствии на странице Долгинцевского района сообщили, что полиция уже установила причастных. Ими оказались подростки. Правоохранители провели с нарушителями разъяснительную беседу.