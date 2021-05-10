В Терновском районе Кривого Рога 10 мая провели в последний путь военного Дмитрия Товчигречку. Боец погиб на Донбассе 6 мая от пули оккупанта.

Проститься с военным, который защищал Украину, пришли родные, друзья, жители Кривого Рога, собратья бойца.

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Кривой Рог простился с погибшим воином

Прощание с Дмитрием Товчигречкой состоялось 10 мая в Терновском районе города.

Побратимы бойца, которому навсегда 37 лет, выражают искренние соболезнования матери погибшего воина, всем его родным, жене, которая рано осталась вдовой, детям.

Редакция 24 канала приобщается к словам соболезнования родным и близким украинского защитника.

К слову, 10 мая – День траура в Кривом Роге – в городе приспустили флаги, ограничили развлекательные события.

Что известно о гибели воина

Пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр", механик-водитель механизированного батальона Дмитрий Товчигречка погиб 6 мая.

Тогда российские наемники обстреляли украинские позиции возле Новотроицкого. Воин получил огнестрельное пулевое ранение, его жизнь не удалось спасти.

Служил Товчигречка с января 2021 года, это была первая его ротация. Посмертно военного наградили нагрудным знаком "За заслуги перед городом III степени".



В Кривом Роге простились с Дмитрием Товчигречкой / Фото "Первый Криворожский"



Воин погиб на Донбассе 6 мая / Фото "Первый Криворожский"



Военному всегда будет 37 лет / Фото "Первый Криворожский"