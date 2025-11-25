Крылатые ракеты типа "Калибр" угрожают Украине: мониторы пишут, состоялись пуски

Украину ночью 25 ноября массированно атакуют ударные беспилотники российской армии. Также состоялся пуск "Калибров" из Черного моря.

Об этом пишут мониторинговые сообщества, как вот monitor. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки Оккупанты снова запустили "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Что известно об атаке "Калибров" 25 ноября?

Через несколько минут после полуночи, в начале суток 25 ноября, из сообщений в мониторинговых сообществах стало известно, что российская армия осуществила, вероятнее всего, пуски крылатых ракет. На этот раз говорится о "Калибрах" из акватории Черного моря.

В это время воздушная тревога в Украине продолжалась в большинстве областей. С разных направлений продолжалась атака ударных дронов-камикадзе. Воздушные силы в 00:35 подтвердили пуски "Калибров" из района Новороссийска.

Где раздавались взрывы во время атаки врага с 24 на 25 ноября?