Крилаті ракети типу "Калібр" загрожують Україні: монітори пишуть, відбулися пуски

Україну вночі 25 листопада масовано атакують ударні безпілотники російської армії. Також відбувся пуск "Калібрів" із Чорного моря.

Про це пишуть моніторингові спільноти, як от monitor. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Окупанти знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Що відомо про атаку "Калібрів" 25 листопада?

За кілька хвилин після півночі, на початку доби 25 листопада, з повідомлень у моніторингових спільнотах стало відомо, що російська армія здійснила, найімовірніше, пуски крилатих ракет. Цього разу мовиться про "Калібри" з акваторії Чорного моря.

У цей час повітряна тривога в Україні тривала у більшості областей. З різних напрямків тривала атака ударних дронів-камікадзе. Повітряні сили о 00:35 підтвердили пуски "Калібрів" із району Новоросійська.

Де лунали вибухи під час атаки ворога з 24 на 25 листопада?