Война завершится тогда, когда Крым будет возвращен в Украину, – Стефанчук

Руслан Стефанчук подчеркнул, что завершение войны возможно только после возвращения Крыма в состав Украины. Также он заявил, что виновной в войне является Россия, поэтому она должна нести юридическую ответственность за агрессию.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пресс-конференции со Спикером Риксдага Швеции, Андреасом Норленом, отметил поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины со стороны международных партнеров. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Вопрос ЕС и НАТО выведут в отдельный блок: раскрыты детали работы над "мирным планом"

Какие месседжи звучат от партнеров Украины?

Стефанчук рассказывает, что на саммите Крымской платформы в Стокгольме присутствовали почти 70 парламентских делегаций с разных континентов, которые обсуждали вопросы Украины, Крыма и демократии. По его словам, партнеры единодушно определили Россию виновной в войне и подтвердили необходимость юридической ответственности Путина за развязанный конфликт.

Спикер украинского парламента поблагодарил за то, что вопрос Крыма был четко поддержан международными делегациями.

Крым – это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен к территориальной целостности Украины,

– подчеркнул Стефанчук.

О чем говорил Зеленский на саммите Крымской платформы?