Война завершится тогда, когда Крым будет возвращен в Украину, – Стефанчук
- Руслан Стефанчук заявил, что война завершится только после возвращения Крыма в состав Украины.
- Международные партнеры единодушно признали Россию виновной в войне и поддержали идею юридической ответственности за агрессию.
Руслан Стефанчук подчеркнул, что завершение войны возможно только после возвращения Крыма в состав Украины. Также он заявил, что виновной в войне является Россия, поэтому она должна нести юридическую ответственность за агрессию.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пресс-конференции со Спикером Риксдага Швеции, Андреасом Норленом, отметил поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины со стороны международных партнеров. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Вопрос ЕС и НАТО выведут в отдельный блок: раскрыты детали работы над "мирным планом"
Какие месседжи звучат от партнеров Украины?
Стефанчук рассказывает, что на саммите Крымской платформы в Стокгольме присутствовали почти 70 парламентских делегаций с разных континентов, которые обсуждали вопросы Украины, Крыма и демократии. По его словам, партнеры единодушно определили Россию виновной в войне и подтвердили необходимость юридической ответственности Путина за развязанный конфликт.
Спикер украинского парламента поблагодарил за то, что вопрос Крыма был четко поддержан международными делегациями.
Крым – это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен к территориальной целостности Украины,
– подчеркнул Стефанчук.
О чем говорил Зеленский на саммите Крымской платформы?
Глава Украины отметил, что Украина продолжит работать с партнерами и искать выгодные варианты для компромисса в мирном плане США.
По словам Зеленского, Украина сейчас находится в достаточно критическом моменте, ведь некоторые политики пытаются оказать давление. Однако Украина продолжает искать возможности, чтобы усилить свою позицию.
Зеленский отметил, что международное сообщество не должно допустить вмешательства в территориальную целостность государств и призвал партнеров продолжать поддержку Украины.