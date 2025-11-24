Війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до України, – Стефанчук

Руслан Стефанчук підкреслив, що завершення війни можливе лише після повернення Криму до складу України. Також він заявив, що винною у війні є Росія, тож вона має нести юридичну відповідальність за агресію.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пресконференції зі Спікером Риксдагу Швеції, Андреасом Норленом, наголосив на підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє 24 Канал.

Які меседжі лунають від партнерів України?

Стефанчук розповідає, що на саміті Кримської платформи у Стокгольмі були присутні майже 70 парламентських делегацій із різних континентів, які обговорювали питання України, Криму та демократії. За його словами, партнери одностайно визначили Росію винною у війні та підтвердили необхідність юридичної відповідальності Путіна за розв'язаний конфлікт.

Спікер українського парламенту подякував за те, що питання Криму було чітко підтримане міжнародними делегаціями.

Крим – це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України,

– наголосив Стефанчук.

