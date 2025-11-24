Президент України наголосив на незмінності європейських принципів і неприпустимості силового перекроювання кордонів, повідомляє 24 Канал.

Про що сказав Зеленський у своєму зверненні?

Під час свого звернення до учасників IV парламентського саміту Кримської платформи Володимир Зеленський підкреслив, що міжнародний порядок має залишатись непорушним, а будь-які спроби змінювати кордони силою не можуть мати місця в Європі. Водночас глава держави подякував партнерам за постійну допомогу та наголосив на важливості їхньої активної позиції.

Зеленський закликав міжнародних партнерів не спостерігати осторонь, а впливати на хід події, адже підтримка України саме в цей момент є критично необхідною.

Надзвичайно важливо підтримувати Україну в процесі переговорів – я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. Також надзвичайно важливо підтримувати принципи, яких дотримується Європа. Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними. Вони мають відповісти за війну, яку розпочали,

– наголосив президент.

Окрему увагу президент звернув на роль Кримської платформи, назвавши її важливим інструментом у боротьбі України за деокупацію та відновлення територіальної цілісності. Він підкреслив, що міжнародна спільнота не може допустити втручання будь-якої держави в територіальний устрій іншої чи розв'язання війни.

Що відомо про переговорний процес щодо війни в Україні?