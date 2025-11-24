Президент Украины подчеркнул неизменность европейских принципов и недопустимость силового перекраивания границ, сообщает 24 Канал.

О чем сказал Зеленский в своем обращении?

Во время своего обращения к участникам IV парламентского саммита Крымской платформы Владимир Зеленский подчеркнул, что международный порядок должен оставаться незыблемым, а любые попытки менять границы силой не могут иметь места в Европе. В то же время глава государства поблагодарил партнеров за постоянную помощь и подчеркнул важность их активной позиции.

Зеленский призвал международных партнеров не наблюдать в стороне, а влиять на ход события, ведь поддержка Украины именно в этот момент является критически необходимой.

Очень важно поддерживать Украину в процессе переговоров – я благодарю за каждый совет, за все, что мы получаем от европейских лидеров. Также чрезвычайно важно поддерживать принципы, которых придерживается Европа. Границы нельзя изменить силой. Преступники не должны остаться безнаказанными. Они должны ответить за войну, которую начали,

– подчеркнул президент.

Особое внимание президент обратил на роль Крымской платформы, назвав ее важным инструментом в борьбе Украины за деоккупацию и восстановление территориальной целостности. Он подчеркнул, что международное сообщество не может допустить вмешательства любого государства в территориальное устройство другого или развязывания войны.

Что известно о переговорном процессе по войне в Украине?