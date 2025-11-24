Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пресконференції зі Спікером Риксдагу Швеції, Андреасом Норленом, наголосив на підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє 24 Канал.

Які меседжі лунають від партнерів України?

Стефанчук розповідає, що на саміті Кримської платформи у Стокгольмі були присутні майже 70 парламентських делегацій із різних континентів, які обговорювали питання України, Криму та демократії. За його словами, партнери одностайно визначили Росію винною у війні та підтвердили необхідність юридичної відповідальності Путіна за розв'язаний конфлікт.

Спікер українського парламенту подякував за те, що питання Криму було чітко підтримане міжнародними делегаціями.

Крим – це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України,

– наголосив Стефанчук.

