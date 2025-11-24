Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пресконференції зі Спікером Риксдагу Швеції, Андреасом Норленом, наголосив на підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє 24 Канал.
Які меседжі лунають від партнерів України?
Стефанчук розповідає, що на саміті Кримської платформи у Стокгольмі були присутні майже 70 парламентських делегацій із різних континентів, які обговорювали питання України, Криму та демократії. За його словами, партнери одностайно визначили Росію винною у війні та підтвердили необхідність юридичної відповідальності Путіна за розв'язаний конфлікт.
Спікер українського парламенту подякував за те, що питання Криму було чітко підтримане міжнародними делегаціями.
Крим – це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України,
– наголосив Стефанчук.
Про що говорив Зеленський на саміті Кримської платформи?
Очільник України зазначив, що Україна продовжить працювати з партнерами та шукати вигідні варіанти для компромісу в мирному плані США.
За словами Зеленського, Україна наразі перебуває у досить критичному моменті, адже деякі політики намагаються чинити тиск. Однак Україна продовжує шукати можливості, щоб посилити свою позицію.
Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота не повинна допустити втручання у територіальну цілісність держав та закликав партнерів продовжувати підтримку України.