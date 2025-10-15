Участвовал в АТО и является бригадным генералом: что известно о начальнике Одесской МВА Сергее Лысаке
- Президент Украины назначил Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации 15 октября 2025 года.
- Сергей Лысак имеет значительный опыт работы в Службе безопасности Украины и участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе.
Новоизбранным главой Одесской городской военной администрации стал бригадный генерал Сергей Лысак. О его профессиональной деятельности рассказывает 24 Канал.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака. Что о нем известно и факты из жизни – в материале 24 Канала.
Смотрите также "Труханова на обмен": в Одессе сотни людей выступили против действующего мэра
Какие должности занимал глава Одесской ГВА?
Сергей Лысак прошел службу на оперативных и руководящих должностях в Управлении Службы безопасности Украины в разных регионах.
Ранее я служил в СБУ. В центральном аппарате и областных управлениях - в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре. Имею боевой опыт в АТО. Поэтому и к работе отношусь по-военному требовательно и четко,
– рассказал Лысак.
С 24 февраля 2022 года Сергей Лысак противодействовал вооруженной агрессии России на территории Житомирской области.
С мая 2020 до июля 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.
В июле 2022 во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины был назначен на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.