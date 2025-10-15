Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака. Что о нем известно и факты из жизни – в материале 24 Канала.

Какие должности занимал глава Одесской ГВА?

Сергей Лысак прошел службу на оперативных и руководящих должностях в Управлении Службы безопасности Украины в разных регионах.

Ранее я служил в СБУ. В центральном аппарате и областных управлениях - в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре. Имею боевой опыт в АТО. Поэтому и к работе отношусь по-военному требовательно и четко,

– рассказал Лысак.

С 24 февраля 2022 года Сергей Лысак противодействовал вооруженной агрессии России на территории Житомирской области.

С мая 2020 до июля 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

В июле 2022 во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины был назначен на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.