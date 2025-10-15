Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака. Что о нем известно и факты из жизни – в материале 24 Канала.
Какие должности занимал глава Одесской ГВА?
Сергей Лысак прошел службу на оперативных и руководящих должностях в Управлении Службы безопасности Украины в разных регионах.
Ранее я служил в СБУ. В центральном аппарате и областных управлениях - в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре. Имею боевой опыт в АТО. Поэтому и к работе отношусь по-военному требовательно и четко,
– рассказал Лысак.
С 24 февраля 2022 года Сергей Лысак противодействовал вооруженной агрессии России на территории Житомирской области.
С мая 2020 до июля 2022 года он возглавлял управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.
В июле 2022 во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины был назначен на должность начальника СБУ в Днепропетровской области.
В марте этого же года Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Лысаку звание бригадного генерала.
В феврале 2023 года занимал должность главы областной военной администрации в Днепропетровской области и проработал там до перевода в Одессу.
Что известно о службе Сергея Лысака в АТО?
Ранее новоназначенный глава Одесской ГВА участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Там он координировал меры по безопасности региона, противодействовал диверсантам и разведкам.
В 2017 году Лысак вернулся на фронт и участвовал в ротациях в Донецкой области. Его деятельность на поле боя была сосредоточена на защите критической инфраструктуры. А после возвращения в тыл возглавляет СБУ.
Что известно о семье силовика?
О семье председателя Одесской ГВА известно мало, поскольку эту тему Лысак не афиширует. Но из деклараций чиновника известно, что он имеет жену и двоих детей.
Сейчас семья проживает в Днепре.
Какие детали создания Одесской ГВА?
- 24 сентября Иван Казачук обратился к президенту Украины с петицией о создании в Одессе городской военной администрации для обеспечения стабильной работы власти во время военного положения. Петиция набрала необходимых 25 тысяч голосов.
- Президент Зеленский 14 октября поручил проверить возможность создания в Одессе городской военной администрации Сырскому.
- 15 октября президент подписал указы о создании Одесской городской военной администрации и назначении ее главой Сергея Лысака.