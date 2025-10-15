Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Що про нього відомо та факти із життя – в матеріалі 24 Каналу.

Які посади обіймав очільник Одеської МВА?

Сергій Лисак пройшов службу на оперативних та керівних посадах в Управлінні Служби безпеки України в різних регіонах.

Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях — в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко,

– розповів Лисак.

З 24 лютого 2022 року Сергій Лисак протидіяв збройній агресії Росії на території Житомирської області.

З травня 2020 до липня 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирські області.

У липні 2022 під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України був призначений на посаду начальника СБУ в Дніпропетровській області.