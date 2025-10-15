Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Що про нього відомо та факти із життя – в матеріалі 24 Каналу.
Які посади обіймав очільник Одеської МВА?
Сергій Лисак пройшов службу на оперативних та керівних посадах в Управлінні Служби безпеки України в різних регіонах.
Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях — в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко,
– розповів Лисак.
З 24 лютого 2022 року Сергій Лисак протидіяв збройній агресії Росії на території Житомирської області.
З травня 2020 до липня 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирські області.
У липні 2022 під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України був призначений на посаду начальника СБУ в Дніпропетровській області.
У березні цього ж року Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав Лисаку звання бригадного генерала.
В лютому 2023 року обіймав посаду голови обласної військової адміністрації у Дніпропетровській області та пропрацював там до переведення в Одесу.
Що відомо про службу Сергія Лисака в АТО?
Раніше новопризначений голова Одеської МВА брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі у 2014-2015. Там він координував заходи з безпеки регіону, протидіяв диверсантам і розвідкам.
У 2017 році Лисак повернувся на фронт і брав участь у ротаціях на Донеччині. Його діяльність на полі бою була зосереджена на захисті критичної інфраструктури. А після повернення в тил очолює СБУ.
Що відомо про сім'ю силовика?
Про родину голови Одеської ОВА відомо мало, оскільки цю тему Лисак не афішує. Але з декларацій посадовця відомо, що він має дружину та двох дітей.
Наразі сім'я проживає в Дніпрі.
Які деталі створення Одеської МВА?
-
24 вересня Іван Казачук звернувся до президента України з петицією про створення в Одесі міської військової адміністрації для забезпечення стабільної роботи влади під час воєнного стану. Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів.
-
Президент Зеленський 14 жовтня доручив перевірити можливість створення в Одесі міської військової адміністрації Сирському.
-
15 жовтня президент підписав укази про створення Одеської міської військової адміністрації та призначення її головою Сергія Лисака.