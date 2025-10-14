Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію та доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України та голові Одеської обласної військової адміністрації перевірити інформацію та за потреби вжити необхідних заходів. Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідь Зеленського.

Про що йшлось в петиції?

Іван Казачук 24 вересня подав петицію президентові України з проханням створити в Одесі міську військову адміністрацію для стабільної роботи влади під час воєнного стану.

Він пояснює своє звернення тим, що місто має важливе стратегічне значення як "великий транспортний, портовий та логістичний центр на півдні України", а також згадує географічне положення Одеси. Адже вона є надзвичайно близько до районів ведення бойових дій і має високий рівень загроз. Та додав, що "ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони".

Петицію підтримали понад 25 тисяч українців, тож Зеленський дав на неї відповідь.

Якою була відповідь Президента України?

Зеленський пояснив, що створення військових адміністрацій відбувається за ініціативою обласних адміністрацій або ж військового командування, і наразі щодо Одеси таких пропозицій не надходило.

Однак президент все ж доручив Сирському та Кіперу перевірити наведену інформацію і за потреби вжити необхідних правових заходів.

Що відомо про скандал з ексмером Одеси?