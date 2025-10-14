Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию и поручил Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины и председателю Одесской областной военной администрации проверить информацию и при необходимости принять необходимые меры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ответ Зеленского.

О чем шла речь в петиции?

Иван Казачук 24 сентября подал петицию президенту Украины с просьбой создать в Одессе городскую военную администрацию для стабильной работы власти во время военного положения.

Он объясняет свое обращение тем, что город имеет важное стратегическое значение как "крупный транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины", а также вспоминает географическое положение Одессы. Ведь она чрезвычайно близко к районам ведения боевых действий и имеет высокий уровень угроз. И добавил, что "эффективное и непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны".

Петицию поддержали более 25 тысяч украинцев, поэтому Зеленский дал на нее ответ.

Каким был ответ Президента Украины?

Зеленский объяснил, что создание военных администраций происходит по инициативе областных администраций или военного командования, и пока по Одессе таких предложений не поступало.

Однако президент все же поручил Сырскому и Киперу проверить приведенную информацию и при необходимости принять необходимые правовые меры.

