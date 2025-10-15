Укр Рус
Брав участь в АТО та є бригадним генералом: що відомо про начальника Одеської МВА Сергія Лисака
15 жовтня, 14:16
Брав участь в АТО та є бригадним генералом: що відомо про начальника Одеської МВА Сергія Лисака

Діана Подзігун
Основні тези
  • Президент України призначив Сергія Лисака головою Одеської міської військової адміністрації 15 жовтня 2025 року.
  • Сергій Лисак має значний досвід роботи у Службі безпеки України та брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі.

Новообраним очільником Одеської міської військової адміністрації став бригадний генерал Сергій Лисак. Про його професійну діяльність розповідає 24 Канал.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Що про нього відомо та факти із життя – в матеріалі 24 Каналу.

Які посади обіймав очільник Одеської МВА? 

Сергій Лисак пройшов службу на оперативних та керівних посадах в Управлінні Служби безпеки України в різних регіонах.

Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях — в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко, 
– розповів Лисак.

З 24 лютого 2022 року Сергій Лисак протидіяв збройній агресії Росії на території Житомирської області.

З травня 2020 до липня 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирські області.

У липні 2022 під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України був призначений на посаду начальника СБУ в Дніпропетровській області. 

У березні цього ж року Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав Лисаку звання бригадного генерала.

В лютому 2023 року обіймав посаду голови обласної військової адміністрації у Дніпропетровській області та пропрацював там до переведення в Одесу.

Що відомо про службу Сергія Лисака в АТО? 

Раніше новопризначений голова Одеської МВА брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі у 2014-2015. Там він координував заходи з безпеки регіону, протидіяв диверсантам і розвідкам. 

У 2017 році Лисак повернувся на фронт і брав участь у ротаціях на Донеччині. Його діяльність на полі бою була зосереджена на захисті критичної інфраструктури. А після повернення в тил очолює СБУ.

Що відомо про сім'ю силовика? 

Про родину голови Одеської ОВА відомо мало, оскільки цю тему Лисак не афішує. Але з декларацій посадовця відомо, що він має дружину та двох дітей. 

Наразі сім'я проживає в Дніпрі. 

Які деталі створення Одеської МВА?

  • 24 вересня Іван Казачук звернувся до президента України з петицією про створення в Одесі міської військової адміністрації для забезпечення стабільної роботи влади під час воєнного стану. Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів.

  • Президент Зеленський 14 жовтня доручив перевірити можливість створення в Одесі міської військової адміністрації Сирському.

  • 15 жовтня президент підписав укази про створення Одеської міської військової адміністрації та призначення її головою Сергія Лисака.