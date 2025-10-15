Новообраним очільником Одеської міської військової адміністрації став бригадний генерал Сергій Лисак. Про його професійну діяльність розповідає 24 Канал.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Що про нього відомо та факти із життя – в матеріалі 24 Каналу.

Які посади обіймав очільник Одеської МВА?

Сергій Лисак пройшов службу на оперативних та керівних посадах в Управлінні Служби безпеки України в різних регіонах.

Раніше я служив в СБУ. У центральному апараті та обласних управліннях — в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО. Тому і до роботи ставлюся по-військовому вимогливо та чітко,

– розповів Лисак.

З 24 лютого 2022 року Сергій Лисак протидіяв збройній агресії Росії на території Житомирської області.

З травня 2020 до липня 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирські області.

У липні 2022 під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України був призначений на посаду начальника СБУ в Дніпропетровській області.