"Есть очень достойные люди": Зеленский сказал, когда выберет нового руководителя Офиса президента

28 ноября Андрей Ермак ушел в отставку, и место руководителя Офиса президента освободилось. Владимир Зеленский, вероятно, еще не определился с выбором преемника.

Так, во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Париже глава государства заявил, что хочет провести дополнительные консультации по поводу избрания нового руководителя своего офиса. Сделает это президент уже после возвращения в Украину, передает 24 Канал.

Что Зеленский сказал об избрании нового главы ОП?

Политик подчеркнул, что его выбор следующего руководителя ОП зависит от нескольких вещей. Это менеджмент, дипломатия и других важных направлениях.

Безусловно, у нас есть очень достойные люди в Украине. Я думаю, это вы увидите,

– подчеркнул президент.

После того, как стало известно об отставке Ермака, СМИ сообщили, что на должность руководителя Офиса Президента могут рассматривать Павла Палису.

Но нардеп Ярослав Железняк говорит, что ни один из инсайдов пока не подтвержден.

По его словам, главой ОП могут стать:

Юлия Свириденко – имеет доверие президента, но ее назначение потребует полного переназначения правительства, что сложно.

Михаил Федоров – имеет хорошую репутацию, но, по мнению Железняка, более эффективен в правительстве.

Денис Шмыгаль или Кирилл Буданов – также рассматриваются.

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Зеленский провел встречи с Михаилом Федоровым, Денисом Шмыгалем, Павлом Палисой и Кириллом Будановым – вероятно, это главные кандидаты. Постернак отмечает: новый руководитель ОП должен быть сильным политическим игроком с международными контактами. По его мнению, лучше всего этим критериям соответствует Кирилл Буданов.

Артем Бронжуков, заместитель директора центра "Политика", добавляет, что сейчас несколько претендентов соревнуются за должность: Павел Палиса, Виктор Микита, Юлия Свириденко, Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Бронжуков отмечает, что Зеленский доверяет Шмыгалю и даже видит в нем потенциального преемника, но также могут рассмотреть популярного Федорова.

Сергей Кузан, глава Центра безопасности и сотрудничества, подчеркивает: главный приоритет государства – война. Поэтому логично, что руководителем ОП должен стать человек, связанный с обороной. По его мнению, самым подходящим сейчас является Павел Палиса, который занимается реформами в армии.

Что известно об отставке Андрея Ермака?