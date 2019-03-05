Кто такой Сергей Кривонос: биография кандидата в президенты Украины

Сергей Кривонос – официально зарегистрированный кандидат в президенты Украины. На выборы его выдвинула политическая партия "Воины АТО". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Сергея Кривоноса

Родился Сергей Кривонос 26 июля 1970 года в Кременчуге на Полтавщине.

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Образование – Кременчугское профессионально-техническое училище №19; Киевское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени Фрунзе (учреждение высшего образования после ликвидации присоединили к Одесскому институту Сухопутных войск); Национальный университет обороны Украины имени Черняховского.

Карьеру Кривонос начал с работы на кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

В декабре 1988 года его призвали в войска.

В 2000-ых годах Кривонос возглавлял 8-й Хмельницький полк специального назначения. Дважды выводил полк в лучшие части ВСУ по итогам года.

В 2009-2010 годах был начальником факультета аэромобильных войск и разведки академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, переходил на штабные ступени.

Российское вооруженное вторжение в Украину застало Кривоноса на посту начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ. Военный сразу присоединился к миссии по эвакуации из-за линии фронта экипажей захваченной врагом авиатехники. Постоянно находился в зоне АТО.

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Кривонос командовал обороной Краматорского аэропорта

В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая привела к значительным потерям в рядах пророссийских боевиков.

В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Полковник и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО. Но, по данным журналиста Юрия Бутусова, начальник Генштаба Виктор Муженко негласно отстранил Кривоноса от реализации программы подготовки ССО, из-за личного конфликта.

Зимой 2016 года приказом министра обороны Кривонос был назначен первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

Участвовал во многих международных учениях.

Кривонос награжден государственным орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

На первую годовщину освобождения Краматорска от российско-террористических войск Кривонос получил негосударственный орден "Народный Герой Украины".

Деньги и имущество Кривоноса

В своей декларации за 2017 год Кривонос задекларировал квартиру в Хмельницком на 84 квадратных метра, которая зарегистрирована на третье лицо.

Что касается денег, то кандидат в президенты задекларировал годовой доход в размере 325 тысяч 522 гривны. Его жена Елена заработала за год 155 тысяч 980 гривен, а дочь Анна – 3 тысячи 811 гривен.

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Денег на банковских счетах у Кривоноса нет, однако в наличных он хранит 45 тысяч гривен.

Политическая программа кандидата Кривоноса

Главной своей задачей на посту президента Кривонос называет победу над страной-агрессором. Для этого он предлагает провести реформу украинской армии по стандартам НАТО, создать профессиональную контрактную армию, ввести общее гражданское военное образование, ввести правовые основы для создания и развития частных военных компаний, инициировать создание коалиции государств, заинтересованных в падении кремлевского авторитарного режима, восстановлении территориальной целостности Украины и других стран.

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Политическая программа Кривоноса

Кривонос призывает перейти к комплексной экономической блокаде России и внедрению секторальных санкций в отношении страны-агрессора.

Кандидат в президенты предлагает принять новую Конституцию, зафиксировать неделимое право граждан на частную собственность и самозащиту, провести полную комплексную инвентаризацию всех имеющихся ресурсов, обеспечить полную ресурсную независимость от России, сократить количество налогов, отменить акциз на транспорт и электроэнергию.

Кривонос планирует определить реальную продовольственную корзину, установить нагрузки на оплату труда на уровне не более 27%, налог на доходы физических лиц – 10+2% (10% – местный бюджет по месту жительства и 2% – добровольно в центральный бюджет).

Обещает создать систему единого полного электронного документооборота, на основе которого услуги будут предоставлять без контакта чиновника и гражданина.

Кандидат планирует провести судебную реформу с публичной переаттестацией судей, проверкой на полиграфе и имущественной проверкой, а также – провести реформу внутренних силовых структур с разделением на государственные и муниципальные.

Кроме этого, Кривонос намерен ввести в школах обязательное изучение обращения с оружием.

Когда и как состоятся выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Но окончательный список кандидатов станет известен 8 марта. Пока что известно, что с выборов уже снялся Андрей Садовый. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего главу государства: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.