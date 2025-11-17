"Наши подразделения там врага не нашли": в ВСУ рассказали о фейке врага по Купянску

Российские войска бросают все силы на захват территорий Украины. Однако из-за неудач противника на фронте, действует вражеская пропаганда, активно распространяя ложную информацию.

На днях российские СМИ распространили информацию о том, что их военным якобы удалось занять левый берег Купянска. В 10-м армейском корпусе СВ ВСУ развенчали вражеские фейки, передает 24 Канал.

Смотрите также Крепость Покровск? Что сейчас происходит в городе, как туда смогли прорваться россияне и что будет, если оно упадет

Какова ситуация в Купянске?

Несмотря на заявления пропагандистов о якобы контроле над левым берегом Купянска и окружении украинских войск в районе Подолов, в ВСУ утверждают, что там украинские войска "врага так и не нашли".

Подразделения 10 армейского корпуса делают все, чтобы российские "победы" так и остались только в их фантазиях,

– добавили бойцы ВСУ.

Кстати, ранее Силы обороны сообщали, что российскому командованию приказали создавать видимость контроля над Купянском, вывешивая российские флаги на тех территориях, где присутствуют лишь небольшие группы оккупантов.

Какие изменения на Купянском направлении за последнее время?