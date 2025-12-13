Российские войска заблокированы в северной части Купянска, – Трегубов
- Российские войска на севере Купянска фактически заблокированы и не могут получать подкрепление или снабжение.
- В районе находится до 40 активных военных, но они не могут проводить активные действия из-за отсутствия логистики.
Российские подразделения, которые действуют на Харьковщине в северной части Купянска и в его окрестностях, заблокированы. Сейчас они фактически не имеют возможности получать подкрепление или полноценное снабжение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что сейчас происходит в Купянске?
Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал о ситуации на Харьковщине, где продолжаются бои.
Я уже на самом деле не первый день говорю о том, что российские войска заблокированы в северной части города (Купянска, – 24 Канал), просто здесь, скорее, речь даже не о непосредственно городе, а о его окрестностях. Так, безусловно сейчас российские войска в городе не могут получать пополнение,
– объяснил военный.
В то же время, по его словам, количество активных российских военных в этом районе ограничено.
Собственно там где-то находится до 40 активных позывных, а если брать по оценкам именно не активных позывных, а людей, то где-то, по данным нашей разведки, более 100, но проводить там какие-то активные действия они не могут,
– отметил Трегубов.
Он также отметил, что российские подразделения в этом районе фактически отрезаны от логистики. По словам Трегубова, россияне и в дальнейшем находятся в северных районах города, однако не имеют возможности получать ни подкрепление, ни полноценное снабжение, кроме воздушного моста и сбросов с БпЛА.
Что вообще произошло на Купянском направлении?
Недавно Силам обороны удалось провести успешную операцию в Купянске. Так, украинские подразделения одновременно атаковали город с нескольких направлений, перерезав логистические пути противника.
По данным корпуса 2 НГУ "Хартия", всего от 22 сентября до 12 декабря на направлении уничтожено 1027 россиян, 291 – ранены, 13 в плену. В окружении находятся более 200 оккупантов.
12 декабря стало известно, что Владимир Зеленский посетил Купянск. Ранее российские пропагандисты уже неоднократно заявляли о захвате города.