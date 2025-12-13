Російські війська заблоковані у північній частині Куп'янська, – Трегубов
- Російські війська на півночі Куп'янська фактично заблоковані і не можуть отримувати підкріплення або постачання.
- У районі перебуває до 40 активних військових, але вони не можуть проводити активні дії через відсутність логістики.
Російські підрозділи, які діють на Харківщині у північній частині Куп'янська та на його околицях, заблоковані. Наразі вони фактично не мають можливості отримувати підкріплення або повноцінне постачання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Читайте також Сили оборони контратакували в Куп'янську, ворог просунувся біля Костянтинівки: звіт і карти ISW
Що зараз відбувається в Куп'янську?
Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов розповів про ситуацію на Харківщині, де тривають бої.
Я ж вже насправді не перший день кажу про те, що російські війська заблоковані у північній частині міста (Куп'янська, – 24 Канал), просто тут, скоріш, мова навіть не про безпосередньо місто, а про його околиці. Так, безумовно зараз російські війська у місті не можуть отримувати поповнення,
– пояснив військовий.
Водночас, за його словами, кількість активних російських військових у цьому районі є обмеженою.
Власне там десь перебуває до 40 активних позивних, а якщо брати за оцінками саме не активних позивних, а людей, то десь, за даними нашої розвідки, понад 100, але проводити там якісь активні дії вони не можуть,
– зазначив Трегубов.
Він також зазначив, що російські підрозділи в цьому районі фактично відрізані від логістики. За словами Трегубова, росіяни й надалі перебувають у північних районах міста, однак не мають можливості отримувати ні підкріплення, ні повноцінне постачання, окрім повітряного мосту та скидів з БпЛА.
Що взагалі сталося на Куп'янському напрямку?
Нещодавно Силам оборони вдалося провести успішну операцію в Куп'янську. Так, українські підрозділи одночасно атакували місто з кількох напрямків, перерізавши логістичні шляхи противника.
За даними корпусу 2 НГУ "Хартія", загалом від 22 вересня до 12 грудня на напрямку знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні перебувають понад 200 окупантів.
12 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ. Раніше російські пропагандисти вже неодноразово заявляли про захоплення міста.