Силы обороны почти полностью зачистили Купянск, – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что ВСУ почти закончили зачищать Купянск. Таким образом он опроверг недавние заявления россиян.

Он призвал черпать информацию из официальных докладов Генштаба, заметив, что все данные открыты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Что сказал Зеленский о Купянске?

По словам Зеленского, российская армия таки имеет продвижение и осуществила несколько наступательных действий и операций на фронте. Но ни одна из них не была успешной.

Но безусловно идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. Например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города,

– заявил президент.

Он добавил, что информацию о российских продвижениях на фоне переговоров следует воспринимать "объективно": оккупантов много и некоторые успехи они имеют, но в то же время у России значительные потери.

Также, как заметил Зеленский, фронт – это "живая контактная линия, которая меняется в одну сторону и в другую".

Последние новости из Купянска