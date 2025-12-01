Сили оборони майже повністю зачистили Куп'янськ, – Зеленський
Президент Зеленський заявив, що ЗСУ майже закінчили зачищати Куп'янськ. Таким чином він спростував нещодавні заяви росіян.
Він закликав черпати інформацію з офіційних доповідей Генштабу, зауваживши, що всі дані відкриті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Що сказав Зеленський про Куп'янськ?
За словами Зеленського, російська армія таки має просування і здійснила кілька наступальних дій та операції на фронті. Але жодна із них не була успішною.
Але безумовно точаться складні бої в самому Покровську й на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп'янському напрямку. Хоч Росія каже, що захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили із цього міста,
– заявив президент.
Він додав, що інформацію про російські просування на тлі переговорів варто сприймати "об'єктивно": окупантів багато й деякі успіхи вони мають, але водночас у Росії значні втрати.
Також, як зауважив Зеленський, фронт – це "жива контактна лінія, яка змінюється в один бік і в інший".
Останні новини з Куп'янська
Нещодавно Путін заявив, що нібито Покровськ і Мирноград повністю оточені, а Куп'янськ – практично захоплений. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що заяви очільника Кремля є більше пропагандою.
Як зауважили у полку "Ахіллес", ЗСУ зачистили ворога повністю на північно-західній околиці Куп'янська. Ворога вдалося відтиснути до річки Оскіл, максимально взяти під вогневий контроль можливість переміщуватися його ДРГ й інфільтруватися в саме місто Куп'янськ.
До слова, на цьому напрямку українські бійці тестують вітчизняну розробку "Залізна хмара" – турель зі штучним інтелектом, що автоматично виявляє й знищує повітряні цілі окупантів.