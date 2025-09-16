Положение на Купянском направлении остается крайне напряженным. Украинские военные фиксируют случаи, когда вражеские ДРГ просачиваются в город под видом гражданского населения.

Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал представитель ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский, передает 24 Канал.

Актуально Вплоть до Сибири: установлено 210 заведений, где Россия удерживает похищенных детей из Украины

Какова ситуация с вражескими ДРГ в Купянске?

По словам Бельского, еще в октябре прошлого года местные власти объявили о приближении к региону российской армии и призвали жителей эвакуироваться из соображений безопасности.

Тогда часть населения выехала, однако некоторые до сих пор остаются в Купянске.

Обратите внимание! По данным ОВА, по состоянию на август 2025 года в городе находится 991 один человек.

Так, оккупанты пользуются положением и маскируются под гражданских.

С поддельными документами в гражданском российские военные инфильтрируются в город Купянск,

– отметили в ОСГВ "Днепр".

Бельский также подчеркнул, что такими действиями оккупанты в очередной раз грубо нарушают все законы ведения войны.

Он добавил, что выявить россиян среди местного населения очень трудно. В основном их можно отличить по произношению, определенными чертами внешности.

В то же время захватчики в гражданской одежде часто оказывают активное сопротивление и отстреливаются, что затрудняет их идентификацию и ликвидацию.

Что известно о ситуации на Харьковщине?