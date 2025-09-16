Становище на Куп'янському напрямку залишається вкрай напруженим. Українські військові фіксують випадки, коли ворожі ДРГ просочуються в місто під виглядом цивільного населення.

Відповідну заяву в етері телемарафону зробив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, передає 24 Канал.

Яка ситуація з ворожими ДРГ у Куп'янську?

За словами Бєльського, ще в жовтні минулого року місцева влада оголосила про наближення до регіону російської армії та закликала мешканців евакуюватися з безпекових міркувань.

Тоді частина населення виїхала, однак деякі досі залишаються в Куп'янську.

Зауважте! За даними ОВА, станом на серпень 2025 року в місті перебуває 991 одна людина.

Так, окупанти користуються становищем та маскуються під цивільних.

З підробленими документами в цивільному російські військові інфільтруються в місто Куп'янськ,

– зауважили в ОСУВ "Дніпро".

Бєльський також підкреслив, що такими діями окупанти вкотре грубо порушують всі закони ведення війни.

Він додав, що виявити росіян серед місцевого населення дуже важко. Здебільшого їх можна вирізнити за вимовою, певними рисами зовнішності.

Водночас загарбники в цивільному одязі часто чинять активний опір та відстрілюються, що ускладнює їхню ідентифікацію та ліквідацію.

