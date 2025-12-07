Уникальная ситуация, – аналитик Bild об особенностях боев возле Купянска
- Купянск имеет естественное преимущество в виде реки Оскол, что ограничивает российские попытки переправить тяжелую технику.
- Украинские позиции на правом берегу успешно сдерживают продвижение россиян, позволяя удерживать отдельные районы города.
Купянск имеет естественное преимущество – реку Оскол, которую россияне не могут форсировать тяжелой техникой. А украинские позиции на правом берегу ограничивают вражескую линию снабжения.
Журналист, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке объяснил 24 Каналу, что благодаря этому Украина удерживает часть Купянска и успешно замедляет продвижение противника.
Почему Россия не может захватить Купянск?
Украинская армия уничтожила российский мостоукладчик МТУ-20 на базе Т-55, поэтому попытки переправить тяжелую технику пока не удаются.
В Купянске пока действует только пехота и легкая техника, что позволяет Украине вести наступление с запада, замедлять продвижение противника и удерживать отдельные районы города.
Это уникальная ситуация. Украинские позиции ограничивают российскую линию снабжения только северным направлением – они не могут продвигаться с востока, юга или запада. Поэтому Украина может перебрасывать туда войска и пока не дает России захватить весь Купянск,
– объяснил Репке.
Что еще известно о ситуации в Купянске?
- Россия утверждает об окружении Купянска и успехах на фронте.
- Ситуация в районах Покровска, Купянска и Лимана остается сложной, но серьезных достижений у россиян нет.
- Александр Сырский опроверг заявления Путина об окружении Купянска, сообщив о стабильном улучшении ситуации на Харьковском направлении.