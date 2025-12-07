Унікальна ситуація, – аналітик Bild про особливість боїв біля Куп’янська

Куп'янськ має природну перевагу – річку Оскіл, яку росіяни не можуть форсувати важкою технікою. А українські позиції на правому березі обмежують ворожу лінію постачання.

Журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке пояснив 24 Каналу, що завдяки цьому Україна утримує частину Куп'янська та успішно сповільнює просування противника.

Чому Росія не може захопити Куп’янськ?

Українська армія знищила російський мостоукладач МТУ-20 на базі Т-55, тому спроби переправити важку техніку поки що не вдаються.

У Куп'янську наразі діє лише піхота та легка техніка, що дозволяє Україні вести наступ із заходу, уповільнювати просування противника та утримувати окремі райони міста.

Це унікальна ситуація. Українські позиції обмежують російську лінію постачання лише північним напрямком – вони не можуть просуватися зі сходу, півдня чи заходу. Тому Україна може перекидати туди війська та поки що не дає Росії захопити весь Куп'янськ,

– пояснив Рьопке.

Що ще відомо про ситуацію у Куп'янську?