Курортный Трускавец ослабляет карантин: открыли санатории и базы отдыха
В Трускавце на Львовщине, с 1 июля заработали санатории. Соответствующее решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Также позволили работу баз отдыха, кафе и ресторанов, сообщает Государственное агентство развития туризма.
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А еще – открыли фитнес-центры и бассейны. Однако, работу детских оздоровительных учреждений в Трускавце все же оставили под запретом.
COVID-19 на Львовщине: основное
- Львовская область продолжает возглавлять антирейтинг по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине.
- По состоянию на 1 июля в области подтвердили 5 578 случаев инфицирования. Только за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 143 человек.
- Всего в регионе от осложнений, вызванных болезнью, умерли 146 человек. 800 пациентам удалось выздороветь.
- Львовщина успела перейти только на 1 этап ослабления карантина, далее в области начала расти заболеваемость COVID-19.