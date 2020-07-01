В Трускавце на Львовщине, с 1 июля заработали санатории. Соответствующее решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Также позволили работу баз отдыха, кафе и ресторанов, сообщает Государственное агентство развития туризма. К теме В Украине могут запретить курорты из-за COVID-19 – Степанов А еще – открыли фитнес-центры и бассейны. Однако, работу детских оздоровительных учреждений в Трускавце все же оставили под запретом. Справка. Трускавец – это популярный украинский курорт, расположенный в живописных Карпатах. Туристы со всего мира едут туда, в частности, из-за целебных источников минеральных вод. Где погулять и что делать в Трускавце – читайте здесь. COVID-19 на Львовщине: основное Львовская область продолжает возглавлять антирейтинг по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине.

По состоянию на 1 июля в области подтвердили 5 578 случаев инфицирования. Только за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 143 человек.

Всего в регионе от осложнений, вызванных болезнью, умерли 146 человек. 800 пациентам удалось выздороветь.

Львовщина успела перейти только на 1 этап ослабления карантина, далее в области начала расти заболеваемость COVID-19.