Есть ли ВСУ на территории России: в группировке "Курск" ответили

В августе 2024 года Украина прорвала границу на Курщине. Более полугода Силам обороны удерживали плацдарм в этой российской области. Впрочем, весной 2025 года оккупантам удалось оттеснить украинские силы.

Присутствуют ли ВСУ до сих пор на территории России, в эфире телемарафона рассказал спикер группировки "Курск" Александр Неизвестный, передает 24 Канал.

Смотрите также Северокорейские войска не воюют на Сумщине, но их кормят лучше россиян, – ISW

Есть ли ВСУ на Курщине?

По словам военного, Силы обороны до сих пор удерживают отдельные позиции на территории агрессора. Ситуация там стабильная.

Хотя вражеских штурмов стало меньше, Курское направление остается достаточно активным.

Противник не отказался от плана создать на севере Сумщины так называемую "буферную зону", однако на пути их реализации стоят украинские защитники.

Заметим, что согласно карте DeepState, ВСУ контролируют небольшие участки в Глушковском и Суджанском районах Курской области.

Напомним, что после того, как россияне выбили украинские силы с большей части плацдарма на Курщине, они начали наступать на Сумщине. Сейчас под оккупацией находятся несколько населенных пунктов на севере области. Силам обороны удалось остановить продвижение агрессора и освободить определенные поселки. Наступление врага было сорвано. На сегодня, по словам президента Зеленского, у россиян нет ресурсов для его возобновления.

В конце сентября аналитики Института изучения войны сообщали, что Россия передислоцирует часть подразделений из Сумской и Херсонской областей на восток Украины.

Есть ли окружение подразделений Сил обороны в Покровске?