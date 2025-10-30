Присутствуют ли ВСУ до сих пор на территории России, в эфире телемарафона рассказал спикер группировки "Курск" Александр Неизвестный, передает 24 Канал.
Есть ли ВСУ на Курщине?
По словам военного, Силы обороны до сих пор удерживают отдельные позиции на территории агрессора. Ситуация там стабильная.
Хотя вражеских штурмов стало меньше, Курское направление остается достаточно активным.
Противник не отказался от плана создать на севере Сумщины так называемую "буферную зону", однако на пути их реализации стоят украинские защитники.
Заметим, что согласно карте DeepState, ВСУ контролируют небольшие участки в Глушковском и Суджанском районах Курской области.
Напомним, что после того, как россияне выбили украинские силы с большей части плацдарма на Курщине, они начали наступать на Сумщине. Сейчас под оккупацией находятся несколько населенных пунктов на севере области. Силам обороны удалось остановить продвижение агрессора и освободить определенные поселки. Наступление врага было сорвано. На сегодня, по словам президента Зеленского, у россиян нет ресурсов для его возобновления.
В конце сентября аналитики Института изучения войны сообщали, что Россия передислоцирует часть подразделений из Сумской и Херсонской областей на восток Украины.
Есть ли окружение подразделений Сил обороны в Покровске?
- Недавно Владимир Путин сообщил, что якобы украинские подразделения в Купянске, Покровске и Мирнограде оказались в окружении. Более того, диктатор приказал остановить боевые действия на 5 – 6 часов, чтобы иностранные журналисты воочию убедились в "правдивости" его заявления.
- Группировка войск "Восток", а также главком Александр Сырский, отрицают окружение ВСУ в трех вышеупомянутых городах. Там действительно тяжелая ситуация, но о "блокировании" украинских сил речь не идет.
- Между тем общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко пишет о том, что в Покровске наши войска оказались в "огневом мешке". Такая ситуация уже была ранее в Авдеевке, Угледаре и Судже.