Чи є ЗСУ на території Росії: в угрупованні "Курськ" відповіли
- Сили оборони України досі утримують окремі позиції на території Росії.
- Курський напрямок досить активний.
У серпні 2024 року Україна прорвала кордон на Курщині. Більше ніж півроку Силам оборони утримували плацдарм у цій російській області. Втім, навесні 2025 року окупантам вдалося відтіснити українські сили.
Чи ЗСУ досі присутні на території Росії, в ефірі телемарафону розповів спікер угруповання "Курськ" Олександр Невідомий, передає 24 Канал.
Дивіться також Північнокорейські війська не воюють на Сумщині, але їх годують краще за росіян, – ISW
Чи є ЗСУ на Курщині?
За словами військового, Сили оборони досі утримують окремі позиції на території агресора. Ситуація там стабільна.
Хоча ворожих штурмів поменшало, Курський напрямок залишається досить активним.
Противник не відмовився від плану створити на півночі Сумщини так звану "буферну зону", однак на заваді їх реалізації стоять українські захисники.
Зауважимо, що відповідно до карти DeepState, ЗСУ контролюють невеликі ділянки у Глушковському та Суджанському районах Курської області.
Нагадаємо, що після того, як росіяни вибили українські сили з більшої частини плацдарму на Курщині, вони почали наступати на Сумщині. Наразі під окупацією перебувають кілька населених пунктів на півночі області. Силам оборони вдалося зупинити просування агресора і звільнити певні селища. Наступ ворога був зірваний. На сьогодні, за словами президента Зеленського, у росіян немає ресурсів для його поновлення.
Наприкінці вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Росія передислокує частину підрозділів з Сумської та Херсонської областей на схід України.
Чи є оточення підрозділів Сил оборони у Покровську?
- Нещодавно Володимир Путін повідомив, що нібито українські підрозділи в Куп'янську, Покровську і Мирнограді опинилися в оточенні. Ба більше, диктатор наказав зупинити бойові дії на 5 – 6 годин, аби іноземні журналісти на власні очі переконалися у "правдивості" його заяви.
- Угруповання військ "Схід", а також головком Олександр Сирський, заперечили оточення ЗСУ у трьох вищезгаданих містах. Там справді важка ситуація, але про "блокування" українських сил не йдеться.
- Тим часом громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко пише про те, що у Покровську наші війська опинилися у "вогневому мішку". Така ситуація вже була раніше в Авдіївці, Вугледарі та Суджі.