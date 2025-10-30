Чи є ЗСУ на території Росії: в угрупованні "Курськ" відповіли

У серпні 2024 року Україна прорвала кордон на Курщині. Більше ніж півроку Силам оборони утримували плацдарм у цій російській області. Втім, навесні 2025 року окупантам вдалося відтіснити українські сили.

Чи ЗСУ досі присутні на території Росії, в ефірі телемарафону розповів спікер угруповання "Курськ" Олександр Невідомий, передає 24 Канал.

Дивіться також Північнокорейські війська не воюють на Сумщині, але їх годують краще за росіян, – ISW

Чи є ЗСУ на Курщині?

За словами військового, Сили оборони досі утримують окремі позиції на території агресора. Ситуація там стабільна.

Хоча ворожих штурмів поменшало, Курський напрямок залишається досить активним.

Противник не відмовився від плану створити на півночі Сумщини так звану "буферну зону", однак на заваді їх реалізації стоять українські захисники.

Зауважимо, що відповідно до карти DeepState, ЗСУ контролюють невеликі ділянки у Глушковському та Суджанському районах Курської області.

Нагадаємо, що після того, як росіяни вибили українські сили з більшої частини плацдарму на Курщині, вони почали наступати на Сумщині. Наразі під окупацією перебувають кілька населених пунктів на півночі області. Силам оборони вдалося зупинити просування агресора і звільнити певні селища. Наступ ворога був зірваний. На сьогодні, за словами президента Зеленського, у росіян немає ресурсів для його поновлення.

Наприкінці вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Росія передислокує частину підрозділів з Сумської та Херсонської областей на схід України.

Чи є оточення підрозділів Сил оборони у Покровську?