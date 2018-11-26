Квартира на Новый год: цена аренды в городах Украины
С приближением новогодней ночи неотложно встает вопрос, где ее праздновать.
Многие украинцы подумывают о том, чтобы встречать Новый год не в привычных четырех стенах, а по меньшей мере отправиться за новогодними приключениями в другой город.
Читайте также: В Киеве резко выросла стоимость аренды жилья: красноречивые цифры
В популярных туристических местах вариантов арендовать жилье на 1 января остается все меньше.
Новый год во Львове
Сайты по поиску жилья пишут, что самым популярным среди украинцев в новогодне-рождественский период является Львов.
Так, согласно данным на сайте посуточной аренды жилья dobovo.com, на конец декабря в городе Льва забронировано уже около 80% квартир.
За койко-место в хостеле просят от 150 гривен, а за самые дорогие на этом сайте 4-комнатные апартаменты просят 25 тысяч гривен за ночь.
В среднем за однокомнатную квартиру в центре Львова просят 2,3 тысячи гривен в сутки. Двухкомнатные квартиры обойдутся в среднем 3,5 тысячи гривен, а за трехкомнатную придется выложить 5,5 тысячи гривен.
Что интересно, на новогодний период квартиры во Львове сдают не меньше, чем на 3 ночи.
Около 80% жилья на Новый год во Львове уже забронировано
На Новый год – в Карпаты
Если вы хотите отдохнуть от шумных городов и побыть поближе к природе, можно на долгие новогодне-рождественские выходные махнуть в Карпаты.
Правда, здесь ситуация с арендой жилья еще менее утешительная, чем во Львове.
Так, на праздничный период здесь забронировано уже более 90% квартир.
Номера в отелях предлагают за 1000-1500 гривен в сутки, пишет "Сегодня".
Новый год в Карпатах – цены на аренду квартир
Новый год в Одессе
Пока, на удивление, невысокий ажиотаж вокруг аренды жилья на новогоднюю ночь в Одессе.
Согласно данным на сайтах недвижимости, здесь пока забронировано только 50% квартир, поэтому тем, кто захочет встретить Новый год у моря, пока есть из чего выбирать.
Однокомнатные апартаменты с видом на море можно арендовать за 4000 гривен за три дня. За ту же цену можно снять однокомнатную квартиру на Дерибасовской.
В Одессе доступны для аренды на Новый год еще 50% квартир
Сравните, насколько выросли цены на аренду жилья в новогоднюю ночь в городах Украины по сравнению с прошлым годом.