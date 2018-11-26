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      Квартира на Новый год: цена аренды в городах Украины

      97 Читати новину українською
      Аренда квартир во Львове в новогоднюю ночь
      Аренда квартир во Львове в новогоднюю ночь / 24 канал

      С приближением новогодней ночи неотложно встает вопрос, где ее праздновать.

      Многие украинцы подумывают о том, чтобы встречать Новый год не в привычных четырех стенах, а по меньшей мере отправиться за новогодними приключениями в другой город.

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      В популярных туристических местах вариантов арендовать жилье на 1 января остается все меньше.

      Новый год во Львове

      Сайты по поиску жилья пишут, что самым популярным среди украинцев в новогодне-рождественский период является Львов.

      Так, согласно данным на сайте посуточной аренды жилья dobovo.com, на конец декабря в городе Льва забронировано уже около 80% квартир.

      За койко-место в хостеле просят от 150 гривен, а за самые дорогие на этом сайте 4-комнатные апартаменты просят 25 тысяч гривен за ночь.

      В среднем за однокомнатную квартиру в центре Львова просят 2,3 тысячи гривен в сутки. Двухкомнатные квартиры обойдутся в среднем 3,5 тысячи гривен, а за трехкомнатную придется выложить 5,5 тысячи гривен.

      Что интересно, на новогодний период квартиры во Львове сдают не меньше, чем на 3 ночи.

      Львів новий рік оренда житла

      Около 80% жилья на Новый год во Львове уже забронировано

      На Новый год – в Карпаты

      Если вы хотите отдохнуть от шумных городов и побыть поближе к природе, можно на долгие новогодне-рождественские выходные махнуть в Карпаты.

      Правда, здесь ситуация с арендой жилья еще менее утешительная, чем во Львове.

      Так, на праздничный период здесь забронировано уже более 90% квартир.

      Номера в отелях предлагают за 1000-1500 гривен в сутки, пишет "Сегодня".

      Карпати Новий рік оренда житла

      Новый год в Карпатах – цены на аренду квартир

      Новый год в Одессе

      Пока, на удивление, невысокий ажиотаж вокруг аренды жилья на новогоднюю ночь в Одессе.

      Согласно данным на сайтах недвижимости, здесь пока забронировано только 50% квартир, поэтому тем, кто захочет встретить Новый год у моря, пока есть из чего выбирать.

      Однокомнатные апартаменты с видом на море можно арендовать за 4000 гривен за три дня. За ту же цену можно снять однокомнатную квартиру на Дерибасовской.

      Одеса Новий рік ціна на оренду квартир

      В Одессе доступны для аренды на Новый год еще 50% квартир

      Сравните, насколько выросли цены на аренду жилья в новогоднюю ночь в городах Украины по сравнению с прошлым годом.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Львова Новогодние праздники аренда жилья Цены на недвижимость Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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