Леся Никитюк засветила летнее мини-платье во время поездки во Львов: фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк не имеет времени для отдыха. После съемок нового сезона проекта "Кто сверху?" звезда отправилась во Львов, где она устроила встречу со своими поклонниками.

Очаровательная Леся Никитюк активно занимается своей карьерой. Следовательно, когда другие знаменитости планируют отдых, она принимает участие в популярных проектах и проводит теплые встречи со своими поклонниками. Телеведущая, известная по программам "Орел и Решка" и "Вокруг М", приехала во Львов, забыв на день о простуде, которая едва позволяла ей говорить.

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Во время своего галицкого путешествия Леся Никитюк засветила стильный летний наряд. На встречу с поклонниками, которая состоялась в помещении одного из торговых центров, звезда приехала в мини-платье зеленого цвета с поясом. Стильное одеяние открывало стройные ноги остроумной телеведущей. Образ она дополнила оригинальными туфлями. Обыденная прическа и легкий макияж завершили "лук" Леси Никитюк.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 16 Чер 2018 р. о 6:02 PDT

Увидеть и пообщаться с кумиром приехали десятки поклонников. Люди счастливо фотографировались с Лесей Никитюк и брали у звезды автографы. Такой теплый прием во Львове изрядно понравился знаменитости. Сразу после встречи Леся Никитюк использовала свободное время для прогулки по старой части города, где успела увидеть "живые скульптуры" и понаблюдать за танцорами сальсы.



Леся Никитюк в Львове

Допис, поширений ️Mariana Shkil️ (@marianashkil) 16 Чер 2018 р. о 8:58 PDT

Допис, поширений Diana Fox (@dianafoxy09) 16 Чер 2018 р. о 10:23 PDT

Допис, поширений Дмитро Процишин (@dmytro_protsyshyn) 16 Чер 2018 р. о 10:30 PDT