Информацию об обнаружении тела подтвердили в комментарии журналистам 24 канала в полиции Днепра. Об этом инциденте сообщили на горячую линию "102" примерно в 10 часов вечера.

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Причину смерти устанавливают

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Однако в деле есть примечание "естественная смерть". Сейчас тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. Это поможет следователям понять, какая была причина смерти.

"Днепр час" пишет, что следов насильственной смерти на теле не было. На камерах видеонаблюдения видно, что девушка зашла в подъезд сама. Она сильно покачивалась и начала идти по лестнице. Затем остановилась на лестничной клетке между этажами и пошла за мусоропровод, где ее впоследствии и обнаружили.

Умершая была студенткой Университета таможенного дела и финансов. Она туда недавно поступила и, соответственно, училась на 1 курсе.

Другая девушка, которую нашли мертвой

4 августа сообщили, что на Вяловском водохранилище в Харьковской области нашли тело Виктории Лукашовой. Она исчезла за 2 недели до этого и ее поиски практически не останавливались.

Исчезновение заметили, когда девушка отдыхала на водохранилище. Она нырнула под воду и не вынырнула