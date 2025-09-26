Вдоль всей линии фронта враг продолжает наступательные действия. ВСУ пытаются сдержать противника и отбить утраченные позиции.

Институт изучения войны оценил обстановку на фронте. Известно, что россияне продвинулись на 2 направлениях, а ВСУ – на одном, передает 24 Канал.

Где Россия имела успех?

Геолоцированные кадры, опубликованные 25 сентября, свидетельствуют о том, что российские силы недавно продвинулись в северо-восточный Ямполь (юго-восток от Лимана).

Пресс-секретарь 3-го армейского корпуса ВСУ Александр Бородин сообщил 25 сентября, что оккупанты до сих пор не проводят штурмов в направлении Лимана с использованием тяжелой техники из-за значительных потерь оборудования. Бородин отметил, что россияне в основном атакуют небольшими пехотными группами с нетренированным личным составом, которые получают пошаговые приказы от командиров.

Обратите внимание! Ямполь имеет важное значение для украинской обороны на севере Донецкой области. Взятие села открывает россиянам движение как к Лиману, так и к Славянску. Кроме того, между Ямполем и соседними селами проходит трасса Северск – Лиман, а также дороги из Славянска и Краматорска. Эти пути используют для логистического снабжения украинских подразделений, удерживающих плацдарм вокруг Северска.

Захватчики также имели успех на Добропольском направлении.

По подтвержденным данным, оккупанты продвинулись на северо-запад от Шахово (восточнее Доброполья).

О каких продвижениях соврали оккупанты?

Геолоцированное видео от 25 сентября показало удары российских войск по украинским позициям в северной части Чунишино (юг от Покровска) и опровергло предыдущие заявления минобороны России о контроле над этой местностью.

Также геолоцированные кадры за 24 сентября показывают, как российские войска наносят удары по украинским силам в центральной Катериновке (юго-восток от Константиновки), на юго-запад от Нелиповки (юго-запад от Константиновки) и на северо-запад от Русин Яра (юг от Дружковки), опровергая недавние российские заявления о продвижении в этих районах.

Видео от 24 сентября показало удары россиян по украинским позициям в центре Филиала, чем также разоблачило ложь оккупантов о продвижении в этом районе.

Где продвинулись ВСУ?

Украинские войска имели успех на Днепропетровщине, а именно на Новопавловском направлении. ВСУ продвинулись в центр Январского (к востоку от Великомихайловки). Это подтверждают видео от 20 и 24 сентября.

Какая ситуация на фронте / Карты ISW

