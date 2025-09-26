Уздовж усієї лінії фронту ворог продовжує наступальні дії. ЗСУ намагаються стримати противника та відбити втрачені позиції.

Інститут вивчення війни оцінив обстановку на фронті. Відомо, що росіяни просунулися на 2 напрямках, а ЗСУ – на одному, передає 24 Канал.

Де Росія мала успіх?

Геолоковані кадри, опубліковані 25 вересня, свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в північно-східний Ямпіль (південний схід від Лимана).

Прес-секретар 3-го армійського корпусу ЗСУ Олександр Бородін повідомив 25 вересня, що окупанти досі не проводять штурмів у напрямку Лимана з використанням важкої техніки через значні втрати обладнання. Бородін зазначив, що росіяни в основному атакують невеликими піхотними групами з нетренованим особовим складом, які отримують покрокові накази від командирів.

Зверніть увагу! Ямпіль має важливе значення для української оборони на півночі Донецької області. Взяття села відкриває росіянам рух як до Лиману, так і до Слов'янська. Крім того, між Ямполем і сусідніми селами проходить траса Сіверськ – Лиман, а також дороги зі Слов'янська і Краматорська. Ці шляхи використовують для логістичного постачання українських підрозділів, що утримують плацдарм навколо Сіверська.

Загарбники також мали успіх на Добропільському напрямку.

За підтвердженими даними, окупанти просунулися на північний захід від Шахового (східніше від Добропілля).

Про які просування збрехали окупанти?

Геолоковане відео від 25 вересня показало удари російських військ по українських позиціях у північній частині Чунишиного (південь від Покровська) й спростувало попередні заяви міноборони Росії про контроль над цією місцевістю.

Також геолоковані кадри за 24 вересня показують, як російські війська завдають ударів по українських силах у центральній Катеринівці (південний схід від Костянтинівки), на південний захід від Неліпівки (південний захід від Костянтинівки) та на північний захід від Русин Яру (південь від Дружківки), спростовуючи нещодавні російські заяви про просування в цих районах.

Відео від 24 вересня показало удари росіян по українських позиціях у центрі Філії, чим також викрило брехню окупантів про просування в цьому районі.

Де просунулися ЗСУ?

Українські війська мали успіх на Дніпропетровщині, а саме на Новопавлівському напрямку. ЗСУ просунулися в центр Січневого (на схід від Великомихайлівки). Це підтверджують відео від 20 і 24 вересня.

Яка ситуація на фронті / Карти ISW

Що відомо про ситуацію у Куп'янську?