Это безумие, – американец удивил реалиями боев на Лиманском направлении
- Бои на Лиманском направлении происходят в лесах, где местность напоминает джунгли и происходят ближние бои.
- Американец Брюс Келлер рассказал, что столкновения происходят на расстоянии броска гранаты, менее чем 50 метров.
На Лиманском направлении продолжаются бои в лесах на востоке и севере от города Лиман, где местность местами напоминает настоящие джунгли. В таких условиях во время атак схватки переходят в ближний бой, а ситуация на этом участке фронта ощутимо отличается от боев на открытой местности.
Американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер в эфире 24 Канала отметил, что столкновения там бывают на расстоянии броска гранаты, менее чем 50 метров. Он объяснил, что на этом направлении многое выглядит нереальным, и именно это больше всего бросается в глаза.
Российские штурмы возле Лимана
Рассказывая об интенсивности атак, он подчеркнул, что Россия постоянно пытается давить пехотой и фактически не жалеет людей. Такие действия, по его мнению, не похожи на продуманные штурмы, потому что не видно ни надлежащей подготовки, ни дисциплины. Все это только увеличивает потери, а результат на земле остается минимальным.
Они постоянно бросают на нас людей. Это просто пушечное мясо. У них нет подготовки, дисциплины, как у нас,
– сказал штурмовик Брюс Келлер.
Он добавил, что эти атаки выглядят как попытки прорвать оборону почти в пустоту, когда люди гибнут, а продвижения не видно. Также он обратил внимание, что такие действия продолжаются месяцами, хотя это не дает ощутимого эффекта. Именно эта бессодержательность попыток, по его оценке, и больше всего поражает.
То, как они бросаются на украинскую оборону почти напрасно, ничего не достигая... и те месяцы, которые им нужны, чтобы попробовать что-то другое, это почти безумие,
– отметил боец 63 механизированной бригады "Стальные львы".
Он подытожил, что такая тактика выглядит печальной даже с точки зрения противника, потому что людей отправляют в штурмы без шансов на успех. В результате бои превращаются в истощение, где главное давление создается количеством, а не качеством подготовки.
Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте
Последние новости с Лиманского направления
- Генштаб ВСУ в сводке за 10 декабря сообщает, что по всей линии фронта количество штурмов уменьшается, но бои продолжаются. На Лиманском направлении россияне осуществляют 16 попыток продвинуться вблизи Грековки, Нового Мира, Мирного и в сторону Ставков и Дробышево.
- По данным DeepStateMAP, ситуация возле Лимана обостряется, особенно южнее города. Указывается, что россияне имеют продвижение вблизи Ямполя и закрепляются на расстоянии менее чем 2 километра от окраин Лимана, а также активно применяют дроны, в частности FPV, которые караулят у дорог.
- Младший сержант 66 ОМБр Василий Денисюк объясняет, что одна из ключевых целей россиян на этом участке это выход к лесам Лимана и Святогорска, которые зимой могут стать укрытием для пехоты. Он также говорит, что в ноябре оккупанты пробуют пользоваться туманами и мотоциклами, чтобы подходить к позициям, но украинские подразделения работают, чтобы сорвать этот замысел.