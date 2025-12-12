Это безумие, – американец удивил реалиями боев на Лиманском направлении

На Лиманском направлении продолжаются бои в лесах на востоке и севере от города Лиман, где местность местами напоминает настоящие джунгли. В таких условиях во время атак схватки переходят в ближний бой, а ситуация на этом участке фронта ощутимо отличается от боев на открытой местности.

Американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер в эфире 24 Канала отметил, что столкновения там бывают на расстоянии броска гранаты, менее чем 50 метров. Он объяснил, что на этом направлении многое выглядит нереальным, и именно это больше всего бросается в глаза.

Российские штурмы возле Лимана

Рассказывая об интенсивности атак, он подчеркнул, что Россия постоянно пытается давить пехотой и фактически не жалеет людей. Такие действия, по его мнению, не похожи на продуманные штурмы, потому что не видно ни надлежащей подготовки, ни дисциплины. Все это только увеличивает потери, а результат на земле остается минимальным.

Они постоянно бросают на нас людей. Это просто пушечное мясо. У них нет подготовки, дисциплины, как у нас,

– сказал штурмовик Брюс Келлер.

Он добавил, что эти атаки выглядят как попытки прорвать оборону почти в пустоту, когда люди гибнут, а продвижения не видно. Также он обратил внимание, что такие действия продолжаются месяцами, хотя это не дает ощутимого эффекта. Именно эта бессодержательность попыток, по его оценке, и больше всего поражает.

То, как они бросаются на украинскую оборону почти напрасно, ничего не достигая... и те месяцы, которые им нужны, чтобы попробовать что-то другое, это почти безумие,

– отметил боец 63 механизированной бригады "Стальные львы".

Он подытожил, что такая тактика выглядит печальной даже с точки зрения противника, потому что людей отправляют в штурмы без шансов на успех. В результате бои превращаются в истощение, где главное давление создается количеством, а не качеством подготовки.

