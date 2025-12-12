Це божевілля, – американець здивував реаліями боїв на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку тривають бої в лісах на сході та півночі від міста Лиман, де місцевість місцями нагадує справжні джунглі. У таких умовах під час атак сутички переходять у ближній бій, а ситуація на цій ділянці фронту відчутно відрізняється від боїв на відкритій місцевості.

Американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер в ефірі 24 Каналу зазначив, що зіткнення там бувають на відстані кидка гранати, менш ніж 50 метрів. Він пояснив, що на цьому напрямку багато чого виглядає нереальним, і саме це найбільше впадає в очі.

Російські штурми біля Лимана

Розповідаючи про інтенсивність атак, він підкреслив, що Росія постійно намагається тиснути піхотою і фактично не шкодує людей. Такі дії, на його думку, не схожі на продумані штурми, бо не видно ні належної підготовки, ні дисципліни. Усе це лише збільшує втрати, а результат на землі залишається мінімальним.

Вони постійно кидають на нас людей. Це просто гарматне м'ясо. У них немає підготовки, дисципліни, як у нас,

– сказав штурмовик Брюс Келлер.

Він додав, що ці атаки виглядають як спроби прорвати оборону майже в порожнечу, коли люди гинуть, а просування не видно. Також він звернув увагу, що такі дії тривають місяцями, хоча це не дає відчутного ефекту. Саме ця беззмістовність спроб, на його оцінку, й найбільше вражає.

Те, як вони кидаються на українську оборону майже на марно, нічого не досягаючи… і ті місяці, які їм потрібні, щоб спробувати щось інше, це майже божевілля,

– наголосив боєць 63 механізованої бригади "Сталеві леви".

Він підсумував, що така тактика виглядає сумною навіть з погляду противника, бо людей відправляють у штурми без шансів на успіх. У результаті бої перетворюються на виснаження, де головний тиск створюється кількістю, а не якістю підготовки.

