Це божевілля, – американець здивував реаліями боїв на Лиманському напрямку
- Бої на Лиманському напрямку відбуваються в лісах, де місцевість нагадує джунглі і відбуваються ближні бої.
- Американець Брюс Келлер розповів, що зіткнення відбуваються на відстані кидка гранати, менш ніж 50 метрів.
На Лиманському напрямку тривають бої в лісах на сході та півночі від міста Лиман, де місцевість місцями нагадує справжні джунглі. У таких умовах під час атак сутички переходять у ближній бій, а ситуація на цій ділянці фронту відчутно відрізняється від боїв на відкритій місцевості.
Американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер в ефірі 24 Каналу зазначив, що зіткнення там бувають на відстані кидка гранати, менш ніж 50 метрів. Він пояснив, що на цьому напрямку багато чого виглядає нереальним, і саме це найбільше впадає в очі.
Дивіться також Авіаексперт відповів, чи може ракета "Сапсан" переламати хід війни
Російські штурми біля Лимана
Розповідаючи про інтенсивність атак, він підкреслив, що Росія постійно намагається тиснути піхотою і фактично не шкодує людей. Такі дії, на його думку, не схожі на продумані штурми, бо не видно ні належної підготовки, ні дисципліни. Усе це лише збільшує втрати, а результат на землі залишається мінімальним.
Вони постійно кидають на нас людей. Це просто гарматне м'ясо. У них немає підготовки, дисципліни, як у нас,
– сказав штурмовик Брюс Келлер.
Він додав, що ці атаки виглядають як спроби прорвати оборону майже в порожнечу, коли люди гинуть, а просування не видно. Також він звернув увагу, що такі дії тривають місяцями, хоча це не дає відчутного ефекту. Саме ця беззмістовність спроб, на його оцінку, й найбільше вражає.
Те, як вони кидаються на українську оборону майже на марно, нічого не досягаючи… і ті місяці, які їм потрібні, щоб спробувати щось інше, це майже божевілля,
– наголосив боєць 63 механізованої бригади "Сталеві леви".
Він підсумував, що така тактика виглядає сумною навіть з погляду противника, бо людей відправляють у штурми без шансів на успіх. У результаті бої перетворюються на виснаження, де головний тиск створюється кількістю, а не якістю підготовки.
Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Останні новини з Лиманського напрямку
- Генштаб ЗСУ у зведенні за 10 грудня повідомляє, що по всій лінії фронту кількість штурмів зменшується, але бої тривають. На Лиманському напрямку росіяни здійснюють 16 спроб просунутися поблизу Греківки, Нового Миру, Мирного та в бік Ставків і Дробишевого.
- За даними DeepStateMAP, ситуація біля Лимана загострюється, особливо південніше міста. Вказується, що росіяни мають просування поблизу Ямполя та закріплюються на відстані менш ніж 2 кілометри від околиць Лимана, а також активно застосовують дрони, зокрема FPV, які чатують біля доріг.
- Молодший сержант 66 ОМБр Василь Денисюк пояснює, що одна з ключових цілей росіян на цьому відтинку це вихід до лісів Лимана та Святогірська, які взимку можуть стати укриттям для піхоти. Він також каже, що в листопаді окупанти пробують користуватися туманами й мотоциклами, щоб підходити до позицій, але українські підрозділи працюють, аби зірвати цей задум.