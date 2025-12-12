Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що близько 80% російського ВПК розташоване навколо Московської області та сусідніх регіонів. Якщо "Сапсан" запустять у масове виробництво, то прилітатиме туди значно-значно частіше.

Що відомо про "Сапсан"?

Як наголосив Криволап, історія з "Сапсанами" досить цікава. Їх фактично розробляють майже 30 років. За своїм підходом, це радянська ракета, де впроваджують ті технології, які є зараз доступними. Тому "Сапсан" можна назвати сучасною ракетою.

Судячи з усього, Україна вже застосовувала ракети "Сапсан". Звісно, офіційних деталей немає. Але тут може йтися і про щонайменше 20 ударів цими ракетами.

Чи будуть вони геймчейнджером? Не думаю, що буде якийсь 1 чи 10 ударів, які змінять все. Це буде сукупність різних дій, напрямків та систем, які приведуть до того, що Росія не зможе воювати,

– сказав Криволап.

Ракетний комплекс "Сапсан": коротко