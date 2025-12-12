Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что около 80% российского ВПК расположено вокруг Московской области и соседних регионов. Если "Сапсан" запустят в массовое производство, то будет прилетать туда значительно чаще.

К теме Чем украинская баллистическая ракета "Сапсан" значительно отличается от другого оружия ВСУ

Что известно о "Сапсане"?

Как отметил Криволап, история с "Сапсанами" достаточно интересная. Их фактически разрабатывают почти 30 лет. По своему подходу, это советская ракета, где внедряют те технологии, которые сейчас доступны. Поэтому "Сапсан" можно назвать современной ракетой.

Судя по всему, Украина уже применяла ракеты "Сапсан". Конечно, официальных деталей нет. Но здесь может идти речь и о не менее 20 ударов этими ракетами.

Будут ли они геймчейнджером? Не думаю, что будет какой-то 1 или 10 ударов, которые изменят все. Это будет совокупность различных действий, направлений и систем, которые приведут к тому, что Россия не сможет воевать,

– сказал Криволап.

Ракетный комплекс "Сапсан": коротко