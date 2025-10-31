В соцсетях пишут о нашествии липового клопа в Киеве: что это за насекомые и вредны ли они для людей

В конце октября в сети люди стали распространять фото насекомых, которых замечают на деревьях в разных районах столицы. Пользователи предполагают, что Киев, вероятно, облюбовали липовые клопы.

О том, что за насекомые появились в столице и опасны ли они для людей информирует 24 Канал.

К теме В Украине заметили опасную муху: насекомое портит урожай и переносит болезни

Что известно о нашествии насекомых?

В столице зафиксировали массовое появление насекомых, вероятно, липовых клопов. Фотографии деревьев, полностью покрытых жуками, публикуют в социальных сетях.

В частности одна из авторов поделилась изображениями, сделанными 30 октября. Она рассказала, что весь ствол липы от земли до самой кроны обсели эти насекомые.

Похоже на какой-то фильм ужасов,

– высказалась об увиденном автор фото.

Ранее подобная ситуация постигла и жителей Винницы. Так, в феврале 2025 года специалисты паразитологической лаборатории Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней провели видовую диагностику насекомых, поселившихся на деревьях города.

Тогда эксперты Жанна Марианко и Дина Горба исследовали насекомых и определили, что это липовый клоп, или Oxycarenus lavaterae.



Так выглядит липовый клоп / Фото Винницкий ЦКПХ

В Винницком ЦКПХ советуют не трогать этих насекомых, поскольку они не являются вредителями и не влияют на здоровье людей и деревьев.

24 Канал обратился к Киевский городской центр контроля и профилактики болезней с просьбой прокомментировать появление таких насекомых в городе Киеве.

Подобные случаи появления необычных для Украины насекомых