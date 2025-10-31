В соцсетях пишут о нашествии липового клопа в Киеве: что это за насекомые и вредны ли они для людей
- В Киеве зафиксировали массовое появление насекомых на стволах деревьев.
- Судя по фото это может быть нашествие липового клопа Oxycarenus lavaterae.
В конце октября в сети люди стали распространять фото насекомых, которых замечают на деревьях в разных районах столицы. Пользователи предполагают, что Киев, вероятно, облюбовали липовые клопы.
О том, что за насекомые появились в столице и опасны ли они для людей информирует 24 Канал.
К теме В Украине заметили опасную муху: насекомое портит урожай и переносит болезни
Что известно о нашествии насекомых?
В столице зафиксировали массовое появление насекомых, вероятно, липовых клопов. Фотографии деревьев, полностью покрытых жуками, публикуют в социальных сетях.
В частности одна из авторов поделилась изображениями, сделанными 30 октября. Она рассказала, что весь ствол липы от земли до самой кроны обсели эти насекомые.
Похоже на какой-то фильм ужасов,
– высказалась об увиденном автор фото.
Ранее подобная ситуация постигла и жителей Винницы. Так, в феврале 2025 года специалисты паразитологической лаборатории Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней провели видовую диагностику насекомых, поселившихся на деревьях города.
Тогда эксперты Жанна Марианко и Дина Горба исследовали насекомых и определили, что это липовый клоп, или Oxycarenus lavaterae.
Так выглядит липовый клоп / Фото Винницкий ЦКПХ
В Винницком ЦКПХ советуют не трогать этих насекомых, поскольку они не являются вредителями и не влияют на здоровье людей и деревьев.
24 Канал обратился к Киевский городской центр контроля и профилактики болезней с просьбой прокомментировать появление таких насекомых в городе Киеве.
Подобные случаи появления необычных для Украины насекомых
В августе в Виннице женщину укусил сосновый клоп прямо во время примерки брюк в секонд-хенде. Специалисты отмечают, что этот вид не является смертельно опасным, однако его укус может вызвать боль и аллергическую реакцию.
Между тем на юге Украины летом фиксировали нашествие саранчи, единичные случаи появления насекомых обнаружили даже на Львовщине. Вероятно, вредители попали туда не естественным путем, а с помощью транспорта.
А в июле в Днепропетровской области активизировались мокрецы – мелкие насекомые, укусы которых могут вызвать зуд, аллергию и даже переносить вирусы. Самцы безопасны для людей, тогда как самки питаются кровью животных и птиц.