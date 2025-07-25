Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Днепр областной".

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Какие насекомые, водятся на Днепропетровщине, вызывают аллергию?

Насекомые, которые стали более активными осенью и весной и которые способны наносить вред человеку, зовут мокрецами. При укусе они контактируют с кровью, как обычные комары. Маленькие насекомые длиной 2 – 3 миллиметра могут переносить вирусы. Также укус мокрецов для многих людей сопровождается аллергической реакцией.

Мокрецов сейчас все больше замечают в Днепропетровской области, в частности на приусадебных участках. По данным специалистов, в регионе живет более 10 видов мокрецов, а всего их существует более 6 тысяч.

Доцент кафедры биоразнообразия и экологии ДНУ имени Олеся Гончара Виктор Бригадиренко рассказал в комментарии Общественному, что самцы мокрецов питаются нектаром цветов и выделениями других насекомых, то есть человека они не кусают. А вот самки преимущественно пьют кровь рептилий, птиц и млекопитающих.

Если укус мокреца вызывает покраснение, которое со временем увеличивается, это может быть признаком вируса. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу,

– отметил Бригадиренко.

Напомним, в июле несколько регионов Украины, в частности Юг и Север охватило нашествие саранчи. Насекомое большое и опасное для деревьев и урожая. Бороться с саранчой не очень легко – нужна специальная обработка или химикаты, а вредитель может уничтожить весь посев в короткие сроки. Распространение саранчи вызвало отсутствие достаточного количества осадков на Херсонщине, Николаевщине, Днепропетровщине и в Запорожской области.